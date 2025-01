Tak kaleczą się rolnicy. KRUS podał przyczyny i przykłady wypadków

"Kiedy zbliżał się do końca pracy, usłyszał metaliczny dźwięk dochodzący z rozrzutnika. Chciał wysiąść z ciągnika rolniczego, aby sprawdzić, co się dzieje w rozrzutniku. W tym celu poszkodowany wyłączył silnik w ciągniku, a następnie wspiął się po drabince, na stałe zamontowanej do rozrzutnika. Stojąc jedną nogą na drabince, a drugą na burcie rozrzutnika, poślizgnął się lewą nogą na krawędzi burty, w wyniku czego upadł z wysokości ok. 3 metrów na plecy , lądując na polu. Na skutek zdarzenia poszkodowany doznał urazu mostka, kręgosłupa oraz urazu klatki piersiowej" - czytamy.

"Chcąc uwiązać byka, poszkodowany wziął drewniany kij i podszedł do niego, aby go uwiązać do bocznej ściany w oborze. W momencie, gdy próbował uwiązać byka, zwierzę rzuciło się na niego z rogami. Poszkodowany uciekając w kierunku drzwi wyjściowych z obory, został zaatakowany przez byka, który przewrócił go na obornik, a następnie w rogu obory zaczął uderzać go rogami o ścianę. Na skutek zdarzenia rolnik doznał złamania V, VI, VII i VIII żebra strony lewej oraz urazu kolana i lewego uda" - czytamy.