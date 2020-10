Najdłużej budowany biurowiec. Nie zdążyliście zobaczyć? Było na to 45 lat

Jeśli chcieliście zobaczyć najdłużej powstający polski wieżowiec, to mieliście 45 lat, by to zrobić. Skończyło się. Krakowski "Szkieletor" zmienił się w elegancki biurowiec.

Przez ponad cztery dekady niedokończony biurowiec górował nad Krakowem, szpecąc go mocno