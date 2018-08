1 z 8 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse nieruchomości + 1 ceny nieruchomości Aleksandra Stanek 1h temu 1 z 8 Najdroższe dzielnice w Polsce. Nawet 16 tysięcy złotych za metr Za prestiż trzeba płacić East News Podziel się Polacy kupują coraz więcej nieruchomości, co potwierdzają najnowsze statystyki GUS, oparte na liczbie podpisanych aktów notarialnych. Było ich w 2017 r. o 1,2 proc. więcej niż w poprzednim roku. W cenie tradycyjnie utrzymują się nieruchomości w dużych miastach. Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań czy, tradycyjnie, Warszawa, - to tu stawki za metr kwadratowy należą do najwyższych w kraju. Często jednak nawet w ramach jednego miasta różnice w cenach nieruchomości potrafią być olbrzymie. Decyduje położenie, dostęp do środków komunikacji i terenów zielonych, a przede wszystkim renoma i prestiż danej dzielnicy. Za mieszkanie w tych najlepszych częściach miast trzeba słono zapłacić. Ile? Jak wynika z danych Cenatorium, przygotowanych specjalnie dla WP Finanse, za metr kwadratowy w najdroższej polskiej dzielnicy trzeba zapłacić nawet ponad 16 tys. zł. W tym samym mieście, tylko w innej jego części, ceny spadają nawet o kilka tysięcy. Zobacz, jakie są najdroższe i najmodniejsze dzielnice w polskich miastach. Sprawdź, ile trzeba wydać, aby w nich zamieszkać. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne