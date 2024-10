Najlepsze kredyty na rozwój firmy – przegląd możliwości

Tego typu limit kredytowy jest przyznany przez bank bezpośrednio na rachunku klienta. Oznacza to, że posiadacz konta może zadłużać się do określonej kwoty, decydując samodzielnie, kiedy i w jakiej wysokości z niej skorzysta. To kluczowa cecha tego produktu – elastyczność. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z kredytu, a środki są dostępne na rachunku do wykorzystania w dowolnym momencie, co czyni kredyt w rachunku bieżącym idealnym rozwiązaniem dla firm z sezonowo zmiennymi przychodami lub potrzebą natychmiastowego reagowania na nagłe wydatki.