Najlepsze Miejsca Pracy™ na świecie. Great Place To Work ogłosił listę 25 światowych liderów

Chodzi o pozytywny wpływ i jego skalę

W konkursie Great Place To Work organizacje są oceniane pod kątem ich wysiłków na rzecz tworzenia świetnych miejsc pracy, ale także wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i społeczności w krajach na całym świecie. 25 laureatów światowej listy Najlepszych Miejsc Pracy™ to firmy, które w swojej drodze na szczyt musiały spełnić liczne rygorystyczne warunki. Przepustką do udziału w konkursie jest uzyskanie Certyfikacji Great Place To Work. Firmy muszą także wykazać się wcześniejszymi sukcesami w rywalizacji krajowej, czego dowodem jest zakwalifikowanie się na co najmniej pięć list krajowych w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii. Kolejnym warunkiem jest globalny zasięg firmy, co oznacza posiadanie minimum 5 tysięcy pracowników na całym świecie, przy czym 40 proc. powinno pracować poza krajem, w którym firma ma siedzibę główną.