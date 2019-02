Najmniejszy apartament na świecie się znajduje w Krakowie. "Polska odpowiedź na amerykański minimalizm"

W samym centrum Krakowa do wynajęcia jest "apartament", który ma zaledwie 2,5 metra kwadratowego powierzchni. Właściciele przyznają, że powstał trochę dla żartu, ale także po to, by zmusić ludzi do myślenia.

Nocleg w "apartamencie" kosztuje 80 zł (yourplace, Fot: yourplace)

2,5-metrowy apartament YourPlace XXS w samym centrum Krakowa powstał już kilka lat temu, ale teraz właściciele postanowili go nieco wypromować. - Podróżowałem trochę po świecie, ale nigdzie nie widziałem czegoś podobnego, więc uznałem to za najmniejszy apartament na świecie - opowiada WP Paweł Sitarz z firmy YourPlace, która jest właścicielem obiektu.

- Początkowo obiekt był dostępny tylko poprzez naszą stronę i serwis Airbnb. Teraz można go zarezerwować także przez serwis Booking - zaznacza Sitarz.

Nocleg kosztuje 80 zł. Osoba, która się zdecyduje na wynajęcie obiektu, może liczyć na wygodne łóżko, jak zapewnia Sitarz, ale i na dostęp do Wi-Fi. Ale to nie wszystko. - Każdy, kto wynajmie obiekt, zyska kluczyk do strefy wspólnej. Tam jest dostęp do pralki czy do miejsca na balkonie, gdzie można na przykład zjeść śniadanie - słyszymy od właścicieli.

Sitarz mówi, że mini-apartament ma już swoich wielkich zwolenników. Jest na przykład pani, która zarezerwowała noclegi do 2020 r. - zawsze na kilka dni. Gdy zatrzymuje się w Krakowie, to śpi tylko tam.

Firma YourPlace ma w Krakowie wiele różnych apartamentów. Są i takie 80-metrowe o wysokim standardzie. Paweł Sitarz nie ukrywa, że mini-apartament powstał trochę dla żartu. - Ale nie tylko o to chodziło. Na całym świecie modny jest teraz minimalizm, czyli ograniczanie konsumpcji. Wystawiając więc taki obiekt, chcemy zmusić ludzi do refleksji. Aby sobie zadali pytanie, czy rzeczywiście muszą mieć dla siebie jakąś dużą przestrzeń. Być może ta mała zupełnie im wystarczy - słyszymy.

Kto decyduje się na wynajem 2,5-metrowego apartamentu? - Mniej więcej połowę klientów stanowią Polacy, a połowę obcokrajowcy. Znaczna część decyduje się na taki nocleg po prostu z ciekawości, z chęci doświadczenia czegoś takiego - wyjaśnia Sitarz.