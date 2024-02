Najpierw Biedronka, teraz kolejna sieć. Na stałe obniżają ceny 500 produktów

Wyścig na obniżki trwa

Aldi zapowiedział obniżki dzień po tym, jak zrobiła to Biedronka. W środę należąca do Jeronimo Martins sieć poinformowała, ze w lutym spadną ceny regularne 360 popularnych produktów. Firma przypomniała, że w lutym podjęła podobną decyzję - wówczas dotyczyła ona 60 towarów - i pochwaliła się, że zrobiła to w tym roku jako pierwsza.