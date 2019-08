Najpopularniejsze zdobycze drobnych złodziei. W czołówce alkohol, mięso i… spodnie

W niemieckich Rossmannach kradnie się elektryczne pilniki do stóp, a w polskich supermarketach – kawę i słodycze. Co jeszcze budzi czujność ochroniarzy?

W 2016 roku Internet obiegły doniesienia o produkcie z oferty Rossmanna , który podbił serca niemieckich złodziei. Jak przytoczono w gazetce reklamowej, drogeryjnym łupem numer jeden nie były perfumy ani kosmetyki z wyższej półki, tylko elektryczny pilnik do stóp. A konkretnie model Scholla o nazwie Velvet Smooth , obecnie wyceniany na 169,99 zł .

Myśl o pilniku Scholla jako obiekcie pożądania rabusiów towarzyszyła mi przez trzy lata, aż w końcu postanowiłem przyjrzeć się sprawie w szerszej perspektywie. Co najczęściej kradnie się w sklepach spożywczych? Czy w innych drogeriach też znikają urządzenia do pielęgnacji stóp? A jak jest w sklepach oferujących elektronikę?

Opublikowany w tym roku raport "Retail Security in Europe" , opracowany przez firmę Crime&Tech oraz mediolański Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca , jest prawdziwą kopalnią informacji. Imponująca praca podsumowuje zagrożenia i pułapki czyhające na rynku handlu w 11 krajach Europy, również w Polsce. To jemu zawdzięczam odpowiedzi na kilka nurtujących mnie kwestii.

Jak się okazuje, w sklepach odzieżowych największą popularnością wśród złodziei cieszą się spodnie . Na podium pożądanych łupów znalazły się też swetry oraz bluzki . Najmniej rozchwytywana jest bielizna, co znajduje odzwierciedlenie również w statystykach dotyczących sklepów sportowych.

Oglądaj też: 34-latek napadł na stację paliw. Pracownik go zignorował

W przypadku sklepów pozostałych kategorii najbardziej liczy się poręczność i wartość kradzionego towaru oraz nieszablonowy wybór zdobyczy. Wśród produktów luksusowych łupem złodziei najczęściej padają okulary przeciwsłoneczne . Na stacjach benzynowych popularnością cieszą się akcesoria do telefonów i samochodów . W sklepach z elektroniką nie królują z kolei smarftony lub aparaty fotograficzne, tylko "inne akcesoria", na przykład słuchawki albo twarde dyski .

Ciekawostka? Do kradzieży częściej dochodzi zimą niż latem, co można uznać za prawidłowość dla wszystkich badanych krajów. Ma to wynikać z większej liczby warstw odzieży, umożliwiającej złodziejom ukrycie łupów.