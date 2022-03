Największa rosyjska sieć hipermarketów wprowadza reglamentację. Chce walczyć ze spekulantami

Sankcje i zachodni bojkot Rosji to skutek zbrojnej napaści Moskwy na Ukrainę. Wojna toczy się już 12. dzień. Według ONZ doprowadziła do śmierci ponad 1,2 tys. ukraińskich cywilów (ta liczba jest zapewne większa, ale potrzeba czasu, by ją potwierdzić), z ogarniętego wojną kraju uciekło już 1,7 mln uchodźców.