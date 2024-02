Największe absurdy w pracy. Polskie prawo nie przystaje do XXI w.

Jaką pozycję pracownik powinien zająć, siedząc przy komputerze? Ta kwestia jest drobiazgowo uregulowana w polskich przepisach. Weszły one w życie 1 stycznia 1998 r. Wymagania narzucone przez ministerstwo pracy mówią m.in., że odległość między dwoma sąsiadującymi ze sobą monitorami powinna wynosić minimum 60 cm. Pracownik powinien być natomiast odsunięty od ekranu na 40 cm do 75 cm. Prawo mówi także o umiejscowieniu klawiatury, która musi znajdować się co najmniej 10 cm od brzegu stołu.