Największy park rozrywki w Polsce ma powstać nad morzem. Może być nawet 3 razy większy od Energylandii

- Rynek parków rozrywki jest wchodzący, rozwija się na całym świecie. Polska nie jest może białą plamą, ale jest tu jeszcze dużo do zrobienia. Mamy więcej czasu, pieniędzy i szukamy atrakcji. Liczymy, że uda się w tej materii zaproponować coś zupełni nowego, u nas w Darłowie - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, komentujący podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy parku rozrywki Darlandia.

Umowy zlecenia to początek. Rząd może ozusować znacznie więcej

- Energylania jest dla nas wzorem, ale jest na południu. Darłowo jest na północy w centrum wybrzeża, taka lokalizacja daje nam szanse na sukces. Kolejne drogi ekspresowe jak choćby S6, sprawiają, że szybko będzie się można do nas dostać. Mamy też potrzebny grunt - mówi burmistrz.

100 hektarów rozrywki

Między Darłowem a Darłówkiem jest 100 hektarów ziemi, która już 13 lat temu w lokalnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziano pod rekreacje. W tym obrębie są działki prywatnych właścicieli. 42 hektary należą do spółki rolnej, której przedstawiciel podpisał się pod listem.

Od tego terenu można zacząć zatem inwestycje, ale burmistrz nie kryje, że całe 100 hektarów mogłoby posłużyć do dalszej rozbudowy.

- Inwestor będzie prywatny, ale my chcemy w każdy możliwy sposób wspierać tę inwestycję. Lokalni przedsiębiorcy, widzą, że to może być koło zamachowe dla ich pozostałych biznesów. Dlatego mam nadzieje, że do już zainteresowanych dołączą następni. Chcemy wystartować na wakacje 2025 r. - mówi Klimowicz.