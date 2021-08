Napadli na pracodawcę z nożem. Poszło o wypłatę w wesołym miasteczku

- Od kilku zdań przeszli do konkretów. Trzymając w ręku nóż, zagrozili mężczyźnie, że jak im nie wypłaci stawki, którą oni sobie życzą, to go zabiją. Pokrzywdzony powiedział, że nie ma pieniędzy. Wyrwali mu więc z dłoni markowy telefon i zmusili go, żeby pojechał z nimi do najbliższego lombardu wyjaśnia podkom. Robert Koniuszy. Dodaje, że smartfona udało się sprzedać za 1000 złotych.