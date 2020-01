Narty prawie jak u szejków. Nie trzeba śniegu ani mrozu. Wrocław ze stokiem

Wrocławskie halowe stoki narciarskie mają w sumie 24 metry długości, ale można na nich przejechać kilometry. Wszystko za sprawą technologii. Sezon narciarski startuje tu w piątek i trwać będzie cały rok. Właściciele i narciarze nie muszą czekać na śnieg.

- Od ponad 50 lat jestem pasjonatem narciarstwa. To jest to, co chciałem robić. Łączę pasję z pracą. Klimat teraz mamy taki, że w terenie można jeździć coraz krócej. Jednak dzięki technologii teraz można to robić przez cały rok i to we Wrocławiu - mówi Jarosław Półtorak, współwłaściciel Ski Arena Wrocław.