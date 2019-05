NATO bez USA: Europa nieprzygotowana do wojny z Rosją

Bez USA europejskie kraje NATO nie są odpowiednio przygotowane na wypadek wojny obronnej przeciwko Rosji – głosi analiza IISS.

Aby móc obronić bez pomocy USA kraje Europy Środkowo-Wschodniej przed rosyjskim atakiem, potrzebne są inwestycje nawet 357 mld dolarów (309 mld euro) – obliczył Instytut Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie. Nawet jeśli środki te byłyby do dyspozycji, europejskie kraje członkowskie NATO potrzebowałyby do 20 lat, aby rozbudować swoją zdolność bojową.

Eksperci IISS oparli swoją analizę o dwa fikcyjne założenia. Przyjęli, że USA opuszczą NATO, a napięcia między Rosją a Polską i Litwą eskalują do wojny, w wyniku której Rosja zajmie Litwę i część Polski. „Inwestycje te wystarczyłyby do stworzenia europejskiego oddziału NATO tak dalece, że w wojnie ograniczonej do jakiegoś regionu zdołałby on prawdopodobnie utrzymać przewagę nad podobnie silnym przeciwnikiem” – głosi analiza londyńskiego instytutu.