"Naturalne" kosmetyki z ropy naftowej. Jak nie dać się nabrać na tanią chemię?

- W praktyce każdy producent może napisać na opakowaniu, że jego produkt jest pochodzenia naturalnego. Na rynku funkcjonują jedynie pewne niepisane zasady, ale i one są bardzo różne. Jedni uznają, że kosmetyk naturalny ma zawierać połowę składników naturalnych, inni – że 95 proc. To pokazuje, że w rzeczywistości o produkt naturalny nie jest łatwo – mówi Jurgielewicz.

– Jeśli na opakowaniu mamy napisane, że ponad 90 proc. składu to preparaty naturalne, to raczej można temu wierzyć. Ale jeśli chcemy używać produktu naprawdę dobrego, wysokiej jakości, to koniecznie sprawdźmy pozostałe kilka procent – mówi chemik.

Okazuje się, że nawet w uznanych kosmetykach i chemii możemy znaleźć to samo, co w produktach masowych.

- Im coś jest wyżej na liście, tym więcej tego jest. I często pokazuje to jakość produktu. Bo jeśli na przykład w kremie mamy wodę, to niekoniecznie jest to krem dobry. Tak samo, jeśli w żelu do mycia konserwanty i barwniki są przed substancjami myjącymi – mówi Marcin Jurgielewicz.