Nauczyciele odbijają piłeczkę. "To nie są nasze zarobki, a wirtualne stawki"

Ministerstwo edukacji opublikowało średnie wynagrodzenia nauczycieli. Z takimi stawkami nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Z tabeli, która jest załącznikiem do skierowanego do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, wynika, że od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowią oni około 96 proc. wszystkich nauczycieli) będzie wynosiło: dla nauczyciela stażysty - 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto), nauczyciela kontraktowego - 2611 zł (wzrost o 124 zł), nauczyciela mianowanego - 2965 zł (wzrost o 141 zł) i nauczyciela dyplomowanego - 3483 zł (166 zł).

- To wirtualne kwoty, które nie mają nic wspólnego z zarobkami! – pisze w oświadczeniu na Facebooku związek. - Kto jak kto, ale minister edukacji wie, że średnie wynagrodzenia nauczycieli tak naprawdę istnieją tylko na papierze. To pojęcie stworzone po to, by księgowi w gminach i powiatach mogli rozliczać się z MEN i Ministerstwem Finansów z subwencji oświatowej wypłaconej samorządom na utrzymanie szkół – dodaje ZNP.