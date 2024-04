Nawet kilka tysięcy sklepów może być dzisiaj zamkniętych. Wszystko przez VAT

Zadzwoniliśmy do kilku serwisów zajmujących się kasami fiskalnymi i zapytaliśmy o to, jak wygląda ruch na kilka dni przed przywróceniem stawki VAT na żywność. - My i tak pracujemy w święta. Mam ruch, ale sytuacja nie jest krytyczna - stwierdził pracownik jednego z serwisów.