Rząd zrobił sklepikarzom prezent na święta. Dla części skończy się wizytą serwisu

O ile w kasach fiskalnych można we własnym zakresie zmienić stawkę, tak w drukarkach fiskalnych, które kontrolują stawki przypisane do poszczególnych produktów, konieczna będzie interwencji serwisu, co będzie wiązało się ze zmianami nazw produktów, albo wyzerowaniu bazy – wyjaśniał w rozmowie WP Finanse Bartłomiej, który zajmuje się serwisowaniem kas fiskalnych.