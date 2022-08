Nawet tutaj cukier jest tańszy niż w Polsce. Jest zdjęcie z kolejnego kraju

Do listy krajów z niższymi cenami trzeba dopisać kolejny kraj - Cypr. W czwartek rano na Facebooku pojawiło się zdjęcie z marketu działającego na tej wyspie, na którym widać cukier za 99 eurocentów za kilogram. Co ciekawe, jest to cukier polskiej marki Diamant (właściciel firmy jest niemiecki). W przeliczeniu na złotówki według obecnego kursu cena to 4,64 zł. To zatem taniej nawet niż w państwowym sklepie Polskiej Grupy Spożywczej.