Neckermann uspokaja, ale kłopoty się zaczęły. Turyści nie mogli dostać się do hotelu

Bankructwo najstarszego na świecie biura turystycznego Thomas Cook wstrząsnęło branżą. Należący do grypy Neckermann Polska zapewnia, że jego turyści są bezpieczni. Wiemy jednak o pierwszych osobach, które miały problem z zakwaterowaniem w hotelach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Thomas Cook o swoim bankructwie poinformował w poniedziałek rano. (East News, Fot: TOLGA AKMEN)

Po ogłoszonej w poniedziałek upadłości Thomasa Cooka, firmy matki dla Neckermann Polska, pojawiło się pytanie o przyszłość tego biura turystycznego.

Firma wydała w poniedziałek w tej sprawie oświadczenie, w którym zaznacza, że jest odrębną spółką i jej sytuacja finansowa jest stabilna.

"Wszyscy polscy Klienci Neckermanna, zarówno ci, którzy obecnie przebywają za granicą, jak i ci, którzy jeszcze nie wyjechali na swoje wakacje, będą realizowali swoje wyjazdy wakacyjne zgodnie z planem" – uspokaja w poniedziałkowym oświadczeniu zarząd Neckermanna.

Obejrzyj: Totalizator Sportowy inwestuje w technologie. Wygrałeś? Nagrodę dostaniesz bezpośrednio na kartę

Gdyby któregoś z turystów rzeczywiście wyrzucano z hotelu, z pewnością próbowałby się on skontaktować nie tylko z Neckermann Polska, ale i z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim, który pomaga turystom firm zarejestrowanych w tym województwie.

Turyści otrzymali pomoc

- Otrzymaliśmy w poniedziałek dwa zgłoszenia od dwóch polskich par, które miały w swoich hotelach problem z zakwaterowaniem się. Jak się jednak okazało, nasza interwencja nie jest w tej sprawie potrzebna. Neckermann Polska zajął się sprawą i turyści otrzymali swoje pokoje - mówi money.pl Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu.

Z jednej strony może to niepokoić, bo pojawiły się problemy, ale z drugiej strony cieszy, że firma pomogła swoim klientom. Ponadto do informacji na Facebooku np. o kłopotach turystów należy podchodzić z rezerwą, bo mogli oni wycieczki kupować u innego Neckermanna. Np. u niemieckiego Neckermann Reisen - ta spółka na swojej stronie internetowej zawiesiła sprzedaż wycieczek.

Co więcej, w specjalnym oświadczeniu informuje, że szuka teraz rozwiązania w związku z bankructwem Thomas Cook Group. Co jeśli go nie znajdzie?

"W razie niepowodzenia jesteśmy zmuszeni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dla Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH i Bucher Reisen & Öger Tours GmbH i ewentualnie innych firm".

Neckermann Polska milczy po oświadczeniu

To oświadczenie może być sporym problemem dla polskiego Neckermanna. Wszystko dlatego, że według wpisu w KRS, 100 proc. akcji polskiej spółki należy do tej niemieckiej. Kluczowy jest tu zatem fragment komunikatu Neckermann Reisen, w którym czytamy o ewentualnym ogłoszeniu upadłości innych firm.

Z pytaniem, czy może tu chodzić o Neckermann Polska, zwróciliśmy się do tej właśnie firmy. Jednak podobnie jak w przypadku pytania o ewentualne problemy turystów, którzy kupili wycieczki w polskiej spółce, do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak udało nam się z kolei dowiedzieć, do tej pory nie było w tej sprawie ani jednego telefonu do Polskiej Izbie Turystyki. - Nie jesteśmy wprawdzie instytucją, która w takich sytuacjach jest informowana jako pierwsza, ale do tej pory nie mamy żadnych sygnałów o kłopotach polskich turystów - mówi money.pl Ewa Kubaczyk.

"Nie wiemy nic więcej"

U lokalnych sprzedawców wycieczek Neckermann Polska można nadal kupić wycieczki tego biura.

- Byłabym nie w porządku, gdybym panu powiedziała, żeby pan rezerwował. I byłabym nie w porządku, gdybym powiedziała, żeby pan zrezygnował. Nie wiemy nic więcej, mamy ten sam komunikat, co wszyscy - mówi nam jedna z pracownic pośrednika.

- Zapewniają, że wszystko dobrze, a klienci nie dzwonią do nas. Teoretycznie to oddzielna firma, ze swoim kapitałem. No nie chcę doradzać, ale niech pan poczeka, my nic nie wiemy - dodaje.