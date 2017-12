Netia jest polską firmą z branży telekomunikacyjnej, wchodzącą w skład Grupy Netia. W swojej ofercie ma dostęp do telewizji osobistej i stacjonarnej, internetu oraz usługi w zakresie telefonii.

Netia - historia firmy

Kolejna dekada przyniosła rozwój technologii, a Netia udostępniła klientom bezprzewodowy internet. W 2006 r. przejęła operatora Pro Futuro, ale przełom nastąpił rok później, kiedy marka uzyskała możliwość wykorzystania okablowania Telekomunikacji Polskiej, (TP była monopolistą, ale była zmuszona przez UKE do udostępnienia sieci innym uczestnikom rynku). Dzięki temu, zwiększyła swój zasięg, obejmując cały kraj. Od 2006 do 2009 roku nastąpił duży skok - liczba klientów szerokopasmowego internetu Netii wzrosła z 70 do 500 tys.