Netto świętuje 25-lecie w Polsce. Oferuje 175 tys. nagród klientom

Wielka Urodzinowa Loteria Netto - zasady

- Jubileusz 25-lecia Netto w Polsce to dla nas wielkie święto, w tym czasie pokonaliśmy długą drogę i osiągnęliśmy mocną pozycję na polskim rynku handlu detalicznego - ocenia Janusz Stroka, prezes Netto Polska. Dalej dziękował pracownikom sieci za ich pracę i zaangażowanie w rozwój sieci nad Wisłą.

- 25-letnia obecność Netto w Polsce to także zasługa naszych klientów, dlatego tegoroczny jubileusz i urodziny świętujemy wspólnie z nimi i to w najlepszy z możliwych sposób. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkową loterię, która dostarczy im dużo radości oraz pozwoli zdobyć atrakcyjne nagrody - dodaje prezes, cytowany w komunikacie prasowym.

Z okazji ćwierćwiecza Netto organizuje Wielką Urodzinową Loterię, która potrwa od 7 do 26 września. Sieć deklaruje, że do wygrania będzie niemal 175 tys. nagród.

Jak wziąć udział w loterii? Trzeba zrobić zakupy w sklepie Netto w wymienionych dniach. Klient otrzyma wtedy zdrapkę za każde wydane 50 złotych. Prezent ze zdrapki będzie mógł odebrać przy kasie. Będzie musiał się jednak pospieszyć. Jeżeli nagrodę zdrapie dopiero w domu, to będzie mieć zaledwie dwa dni na wymianę jej na nagrodę.

Co ważne, do 50-złotowego limitu nie można naliczać: alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów początkowego żywienia niemowląt, produktów leczniczych, doładowania telefonu. A zatem odpadają produkty, którymi można by było łatwo "podbić" wartość rachunku.