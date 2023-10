NFZ o wyjeździe do sanatorium: nie spełniamy próśb

Wiele osób zastanawia się, czy do sanatorium może wybrać się z bliską osobą. Anna Leder z Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi tłumaczy "Faktowi", że taka opcja jest jak najbardziej możliwa. Ważne jest jednak to, aby schorzenia były podobne — wówczas osoby mają szanse zostać skierowane do tego samego uzdrowiska.