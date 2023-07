Wyjazd do sanatorium po nowemu. Rewolucja się opóźnia

Minister zapewnił, że nowe rozwiązania mają być wygodne dla pacjentów. - Chcieliśmy przewartościować ten proces i zdefiniować na nowo z punktu widzenia pacjenta - dodał. - Pacjent w tym systemie będzie miał powiększone, maksymalne możliwości wyboru. Oznacza to, że od samego początku, kiedy trafi do lekarza, będzie razem z nim mógł zdecydować, w które miejsce się udaje bądź będzie mógł to zrobić sam - zadeklarował minister.