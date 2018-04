Nie kupuj dziecku zabawek w tym sklepie internetowym. Możesz stracić wszystkie pieniądze z konta

Wygląda jak zwykły sklep internetowy, ale to niebezpieczne narzędzie przestępców, którzy w perfidny sposób okradają niczego nie podejrzewających klientów. Eksperci ostrzegają przed MojeKlocki.com.

Kupujemy dziecku klocki Lego w internetowym sklepie, który oferuje korzystne ceny, ale towar nie dociera. Denerwujące? Może być gorzej - przestępcy czyszczą do zera konto w banku, z którego robiliśmy przelew.

Przed zakupami w MojeKlocki.com ostrzega serwis Zaufana Trzecia Strona . Eksperci wskazują, że to nowy przypadek oszustwa internetowego.

Po jakimś czasie przychodzi SMS na telefon, którego numer podaliśmy w formularzu zakupów. Znajduje się tam link do płatności. Strona pośrednika płatności oczywiście jest fałszywa, a przestępcy poznają nie tylko nasz login i hasło do konta w banku, ale także dostają jednorazowy kod do wykonania przelewu.