Nie mógł zapłacić za paliwo, bo był z dwukilogramowym psem

- Gdy ktoś mi każe przywiązać Ziutka do drzewa albo zamknąć samego w aucie, to po ludzku mi się gotuje - tymi słowami zaczął wpis na Facebooku Jonatan Kilczewski, zawodowo architekt wnętrz, a prywatnie właściciel psa rasy chihuahua. Opisał, co go spotkało na stacji benzynowej Circle K.

Poszło o małego psa. (East News, Fot: GERARD/REPORTER)

Zatankował auto, ale zapłacić już nie mógł. Miał bowiem na rękach psa. Małego, ale jednak psa.

- Pan odszedł od kasy i powiedział, że dopóki mam psa na rękach, nie obsłuży mnie, kazał mi przywiązać go i zostawić przed wejściem - skarży się Kilczewski.

Nie pomagało zapewnienie, że cała transakcja zajmie 20 sekund, że jest klientem flotowym, że ma kartę CircleK Polska.

Spór się przedłużał. Klient miał usłyszeć, że jeśli nie chce zostawić psa przed wejściem, może go zostawić w samochodzie. Ostatecznie w zakończeniu dyskusji pomogła inna osoba z kolejki, która zaoferowała, że na czas finalizowania transakcji potrzyma psa na rękach przed budynkiem.

- Czuję się zażenowany i zniesmaczony - napisał właściciel psa o wdzięcznym imieniu Ziutek. Jak zapewnia, podróżuje ze swoim pupilem samolotami, pociągami i chodzi do restauracji, a taka sytuacja wcześniej go nie spotkała.

Post Kilczewskiego błyskawicznie rozniósł się po sieci, miał szereg komentarzy i udostępnień.

Odpowiedziała również centrala Circle K Polska, która przeprosiła za niewłaściwą formę, w jakiej pracownik próbował zastosować się do obowiązujących procedur.

- Bardzo lubimy zwierzęta, jednak ze względu na wymogi naszych wewnętrznych procedur, związanych z HACCP i bezpieczeństwem żywności, która jest sprzedawana na stacji, niestety nie ma możliwości wprowadzania czworonożnych towarzyszy na teren sklepu. Podyktowane jest to faktem, iż spoczywa na nas obowiązek zapewnienia, aby żywność dostępna na stacji była bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Informacja dla klientów, odnośnie wprowadzania zwierząt do sklepu, znajduje się również na drzwiach lub tuż obok wejścia - poinformowała spółka w komentarzu.

Stacja zapewniła też, że podjęte zostały już kroki w kierunku rewizji obowiązujących procedur tak, by każdy klient czuł się "mile widziany, ale też miał pewność, iż korzysta z produktów i usług najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia i życia".

Jak podaje Kliczewski w aktualizacji wpisu na Facebooku, z jego rozmowy z przedstawicielem stacji wynikało, że na wjeździe na stację i przy dystrybutorach powinno być oznakowanie, że klient nie może się udać do sklepu w celu dokonania płatności z psem. Jeśli takich informacji nie ma, stacja ma obowiązek zapewnienia płatności na zewnątrz (wyjątkiem jest towarzystwo psów przewodników) lub umożliwić im płatność w środku sklepu.

Poprosiliśmy jeszcze o komentarz Circle K. Gdy go otrzymamy, opublikujemy go niezwłocznie.