Nie odkładajmy złożenia wniosku o wyprawkę szkolną na ostatnią chwilę. Już 1,19 mln dzieci dostało 300 zł

Niech rodzice nie odkładają na ostatnią chwilę złożenia wniosku w ramach programu "Dobry Start". Zrobienie tego jeszcze w sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia do końca września - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wnioski można składać do 30 listopada. Wydaje się, że to dużo czasu, ale w natłoku innych codziennych zajęć rodzice mogą zapomnieć, pozbawiając się tym samym możliwości otrzymania pieniędzy na dzieci w wieku szkolnym.

W rozmowie z PAP Rafalska przypomniała, że jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone do końca września.

- To wszystko zależy też od nas, im wcześniej złożymy wniosek, tym wcześniej będzie rozpatrzony - zwróciła uwagę minister.

Jak dotychczas, samorządy bardzo sprawnie wypłacały pieniądze. Z danych resortu wynika, że do 17 sierpnia świadczenie otrzymało już 1,19 mln dzieci. Do rodzin trafiło już 358,4 mln zł. Według wyliczeń MRPiPS, wyprawka szkolna może trafić do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w około 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na około 1,4 mld zł rocznie.

Wyprawka nie wpływa na prawo do innych świadczeń.

- Zdajemy sobie sprawę, że to świadczenie jest raz w roku i nie może być sytuacji, że ktoś otrzyma jednorazowe świadczenie 300 zł i z tego tytułu straci prawo do innych świadczeń. Nie jest ono wliczane do dochodu, więc możemy być spokojni o obliczanie do innych świadczeń. Można powiedzieć, że ono jest neutralne - powiedziała Rafalska.

Dla kogo Wyprawka+?

Świadczenie 300+ mogą otrzymać:

• uczniowie szkół do 20. roku życia lub po 20. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego,

• uczniowie niepełnosprawni szkół do 24. roku życia lub po 24. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Z programu skorzystają również dzieci wychowywane w rodzinach, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, a także ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Nie kwalifikują się do niego natomiast dzieci uczęszczające do przedszkoli i "zerówek". Ministerstwo tłumaczy to tym, że wszystkie przybory plastyczne i podręczniki muszą być dostarczone przez przedszkole, więc rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z wyprawką.

Z taki stanowiskiem nie zgadzają się rodzice przedszkolaków, którzy przypominają, że powszechną praktyką jest rozdawanie listy przyborów, w które musi zostać wyposażone każde dziecko.

Jak składać wnioski

Wniosek o przyznanie świadczenia 300 plus można składać drogą elektroniczną oraz osobiście, w formie papierowej. Niezależnie od sposobu, ostateczny termin upływa 30 listopada.

Drogą elektroniczną wniosek o 300 plus mogą składać jedynie rodzice lub prawni opiekunowie.

Wniosek w formie elektronicznej złożyć można poprzez platformę Ministerstwa Rodziny (adres empatia.mrpips.gov.pl) lub za pomocą Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej kilkunastu banków. Formularz papierowy należy dostarczyć do tych samych instytucji co wniosek o przyznanie 500+, czyli do urzędu gminy lub miasta dla rodziców i opiekunów prawnych albo powiatowego centrum pomocy rodzinie w pozostałych przypadkach.