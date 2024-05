Nie płacą rachunków, bo są nietykalni. Rząd szykuje zmiany

"Wraz z kolejnymi podwyżkami płacy minimalnej ta ochrona stała się coraz mniej adekwatna do rzeczywistości. Jest to szczególnie widoczne w kontekście możliwości egzekucji z niższych niż płaca minimalna świadczeń emerytalnych, co wydaje się sprzeczne" - czytamy w interpelacji cytowanej przez serwis.