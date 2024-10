Nie sprzątaj liści w ten sposób. Grozi za to nawet 5 tys. zł mandatu

Coraz częściej do usuwania liści stosuje się dmuchawy, które choć są bardzo efektywne, mogą powodować problemy prawne. Dmuchawy do liści, zarówno spalinowe, jak i elektryczne, są odpowiedzialne za wtórną emisję pyłów, co negatywnie wpływa na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców. Dodatkowo generują duży hałas.