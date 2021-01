Nie tylko sanki. Ceny "jabłuszek" w górach są nawet dwukrotnie wyższe niż w stolicy

Cena sanek w Warszawskim dyskoncie? 29 złotych. "Jabłuszka" z plastiku kupimy już za symboliczną "dyszkę". Wystarczy jednak odwiedzić południe kraju, żeby przekonać się, że śnieżne szaleństwo stanowi okazję do wzbogacenia się na "dzikich" turystach, których w tym roku i tak ominie sezon narciarski. Wszystko z powodu obostrzeń i sprzyjającej aury.

Tym samym ceny sanek w Szklarskiej Porębie zaczynają się od 50 zł, a jabłuszek od 20. Wśród internautów rozgorzała gorąca dyskusja co do tego, które sanki wybrać, by zapewnić pociechom możliwie udany wypoczynek na śniegu. Jedno jest pewne. Najbardziej cieszyć mogą się ci, którzy nabyli zimowe sprzęty przed nagłym skokiem cen.