Nie wszyscy wycofali się z Rosji. Estońskie firmy nadal robią biznes w kraju Putina

Nie wszystkie estońskie firmy wycofały się z Rosji

Miesięczny eksport towarów pochodzenia estońskiego do Rosji wynosił przed inwazją Putina na Ukrainę 31 mln euro. Do czerwca 2023 roku kwota ta spadła do 9 mln euro — wyjaśniła Kulli Kurvits z estońskiego Urzędu Podatków i Ceł.