Niebezpieczne zabawki. Co czwarta nie powinna trafiać w ręce dzieci

Z pozoru niewinne zabawki potrafią być śmiertelnie niebezpieczne, a co czwarta z nich w ogóle nie powinna być sprzedawana - takie wnioski płyną z kontroli Inspekcji Handlowej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zabawki groźne dla życia dzieci, nigdy nie powinny trafić do sklepu (Fotolia, Fot: Joshhh)

Pluszak grożący uduszeniem czy hulajnoga, która mogła rozpaść się w trakcie jazdy - to wybrane przykłady niebezpiecznych zabawek, które nigdy nie powinny trafić do dzieci. Znalazły się za to w raporcie lubelskiej Inspekcji Handlowej, na który powołuje się "Dziennik Wschodni". Inspektorzy wzięli na tapetę zabawki dostępne w sklepach.

Jak twierdzą, co czwarta jest niebezpieczna i nie powinna być sprzedawana. Co najbardziej paradoksalne, wyniki tej kontroli są... lepsze od poprzednich, kiedy to więcej niż co trzecia zabawka nie nadawała się do użytku. Jak poważny jest problem, obrazują przykłady, niektóre zabawki są groźne dla życia dzieci - mogą powodować nie tylko uduszenie czy obrażenia fizyczne, ale także poparzenie chemikaliami czy zatrucie.

Halina Żyśko z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wyjaśnia, że tym razem inspektorzy odwiedzili dwie hurtownie, jedenaście sklepów detalicznych oraz trzy sklepy wielkopowierzchniowe - w Lublinie oraz w rejonie Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa. Zbadali 109 zabawek i zakwestionowali co czwartą. - Najwięcej było zastrzeżeń do zabawek miękkich, czyli maskotek i wypchanych lalek. To przede wszystkim otwory w szwach. Stwarza to ryzyko połknięcia kępki takiego materiału i uduszenia - tłumaczy Żyśko.

Jak czytamy w "Dzienniku Wschodnim", zabawki zdjęte ze sklepowych półek zostały wysłane do dwóch laboratoriów UOKiK. Z kolei laboratorium w Lublinie publikuje o wiele gorsze wyniki badań. Placówka ma specjalistyczny sprzęt do szarpania, zrzucania czy potrząsania zabawkami tak, jak mogłyby to robić dzieci. Lubleskie laboratorium zdyskwalifikowało blisko 40 proc. zabawek, które dostało do oceny.

Obejrzyj: "Czy to jeszcze jest łopatka?" Najlepsze zabawki na plażę