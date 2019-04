Niedziele bez handlu oburzają Polaków. Chcą, by rząd cofnął ustawę

Polacy nie chcą, by sklepy były nieczynne w niedziele. Jak wynika z wielu sondaży, wysyłają jasny sygnał do rządzących z PiS - oddajcie nam handlowe niedziele. Jednak nadzieje na powrót zakupów w każdą niedziele mogą okazać się płonne.

We wtorek rząd ma się zapoznać z ekspertyzami dotyczącymi skutków zakazu handlu w niedziele, przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wszystko wskazuje jednak na to, że nadzieje wielu Polaków (co pokazują ostatnie sondaże), na powrót handlu w każdą niedzielę spełzną na niczym.