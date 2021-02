Niedziele handlowe 2021. Czy 21 lutego jest obowiązuje zakaz handlu?

Niedziele handlowe 2021. Które niedziele są handlowe?

Kiedy obowiązuje zakaz handlu, a które niedziele w tym roku są handlowe? Jak się okazuje, ich liczba - w porównaniu do zeszłego roku - wcale się nie zmieniła. Podobnie jak w 2020, tak i w 2021 roku mamy 7 niedziel handlowych . Kiedy można robić zakupy w niedziele?

Właściwie to w każdą niedzielę roku można zrobić zakupy. Choć większość z nich objęta jest zakazem handlu, to jednak są pewne wyjątki. Nawet jeśli dana niedziela nie jest niedzielą handlową, to zakupy można zrobić np. w małych sklepach na osiedlach czy na wsiach, gdzie za ladą stoi właściciel. Podobnie jest w przypadku sklepów działających na zasadzie franczyzy (tj. Żabka, Carrefour Expres), pod warunkiem, że w nich również w niedziele sprzedaje właściciel. Zamknięte pozostają natomiast wtedy markety tj. Biedronka, Netto, Lidl, Kaufland, Carrefour, Tesco, Auchan itd., a także sklepy RTV AGD, sklepy meblowe, budowlane i inne, które mogą być otwarte dopiero w niedziele handlowe.