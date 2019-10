Niedziele handlowe tak często jak niehandlowe. Wyjątkowa końcówka roku

27 października to niedziela handlowa. Sklepy będą więc otwarte. Ale do końca roku będziemy mogli robić zakupy w niedziele znacznie częściej niż nam się wydaje. Kolejne niedziele handlowe przypadają na 24 listopada, 15 grudnia, 22 grudnia i 29 grudnia.

Do końca roku pozostało jeszcze 10 niedziel. Wśród nich 5 handlowych i dokładnie tyle samo niehandlowych.

Jak to możliwe? Ustawa przecież jasno wskazywała, że w 2019 roku handlowa będzie tylko ostatnia niedziela w miesiącu. A 15 czy 22 grudnia na pewno takimi nie są.

Wszystko za sprawą wyłączeń w ustawie, które przewidzieli jej autorzy. Uznali bowiem, że przed świętami Bożego Narodzenia Polacy powinni mieć możliwość zrobienia zakupów przez dwie kolejne niedziele. Przed Wielkanocą jest to jedna niedziela.

Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że wigilia przypada w poniedziałek. Skoro dzień wcześniej nie można by było zrobić zakupów, to dla wielu gospodyń domowych oznaczałoby to spory problem.