Nielegalne przy klimatyzacji. Kierowcom grozi wysoki mandat

Samodzielne napełnianie klimatyzacji

Jednak serwis zauważa, że samo uzupełnienie czynnika chłodniczego nie rozwiązuje problemu w dłuższej perspektywie. Może to być jedynie tymczasowe rozwiązanie. Co gorsza, w przypadku większości właścicieli aut, jest to praktyka niezgodna z prawem.