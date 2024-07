15 tys. zł dopłaty do klimatyzacji. Tyle można zyskać od rządu

Program "Czyste Powietrze" to inicjatywa rządowa, która ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Dotacje w ramach tego programu są zróżnicowane i zależą od poziomu dochodów. Osoby, które zarabiają do 135 tys. zł rocznie, mogą liczyć na podstawową dotację do 66 tys. zł. Dodatkowo, mają one możliwość uzyskania dodatkowych 6000 zł lub 40 proc. zwrotu kosztów.