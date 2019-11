Niemcy: nie ma kto nosić trumien

Są coraz większe problemy z rekrutacją ludzi, którzy noszą trumny na pogrzebie – informują niemieckie firmy pogrzebowe. Coraz częściej tak dorabiają sobie studenci i emeryci, ale są problemy ciężkiej wagi.

Jak informuje Christian Jaeger, dyrektor zarządzający stowarzyszenia firm pogrzebowych Nadrenii Północnej-Westfalii, braki nie doprowadziły jeszcze do przełożenia żadnego pogrzebu. Jego zdaniem kiedyś popularniejsze było niesienie trumien przez przyjaciół lub rodzinę , ale obecnie rodziny są mniej „zżyte ze sobą”. Mimo zapotrzebowania, osoby niosące trumnę nie są zatrudniane etatowo, a tylko okazjonalnie.

Powoduje to, że do tej roli zatrudniani są studenci i emeryci, aby, jak mówi Jaeger, "sobie dorobić". Ci ostatni sprawiają jednak problemy. "Zmarli są dużo, dużo ciężsi niż kiedyś, z trumną i kwiatami ciężar dochodzi do 200 kg, które musi udźwignąć 6 osób" mówi Michael Wasch z domu pogrzebowego Weber w Dortmundzie.