Niemcy: producent wędlin zwraca się do klientów, aby jedli mniej mięsa

Producent wędlin Rügenwalder Mühle apeluje do swoich klientów, żeby spożywali mniej mięsa. Firma przestawia się również na produkcje wyrobów mięsopodobnych – produkty takie stanowią już 40 procent jej obrotów.

Od września firma zakończyła produkcję tradycyjnych kiełbasek curry, a tłumaczone jest to pogorszonymi wynikami sprzedaży tego artykułu i potrzebą zwiększenia miejsca dla produktów wegetariańskich. Zdaniem właściciela Rügenwalder Mühle Godo Röbena, cytowanego przez Deutsche Welle, "nadeszła pora, by ograniczyć o połowę spożycie mięsa".

– Już dziesięć lat temu można było zauważyć, że w naszym asortymencie mamy do czynienia z trzema ogromnymi problemami, które z roku na rok były coraz większe: cierpieniem zwierząt, zdrowiem konsumentów i zmianami klimatycznymi – wyliczał właściciel firmy.

Zobacz także: Pół godziny. Tyle masz czasu, by mięso ze sklepu dostarczyć do lodówki w domu

Nie zrezygnuje jednak całkowicie z produkcji wyrobów mięsnych, bo "narzucanie ludziom, co mają jeść, nie skutkuje", jak ocenił szef Rügenwalder Mühle. Przypomniał też, że pomysł aktualizacji asortymentu wywołał "duży opór" w fabryce spółki , bo wegetarianie postrzegani byli jako "wrogowie" wyrobów mięsnych.

To nie jest pierwszy apel w Niemczech dotyczący ograniczenia spożycia mięsa. Jakiś czas temu pojawił się pomysł podwyższenia VAT-u na mięso, by zniechęcić Niemców do spożywania produktów mięsnych.