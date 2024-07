Niemcy przetestowali proszki do prania. Najlepszy jest dostępny u nas

Oto najlepszy proszek do prania. Pochodzi z dyskontu

Najlepiej w teście wypadł nie produkt znanej marki, lecz detergent dostępny w dyskontach. Zgodnie z informacją portalu chip.de, najwyższą notę otrzymał detergent do prania intensywnego Tandil Ultra Plus, który można kupić w Aldi Nord. Jest on również dostępny na polskim rynku.