Niemcy. Władze zamykają stoki i parkingi: "Sytuacja wymyka się spod kontroli"

Lokalne władze zamykają parkingi w Nadrenii

W wyniku weekendowego, wyjątkowo licznego szturmu turystów , lokalne władze w Nadrenii Północnej-Westfalii decydują o zamykaniu kolejnych parkingów. Gmina Hellenthal w górskim parku krajobrazowym Eifel zablokowała dojazdy na parkingi, stawiając ogrodzenia. Rzecznik Hellenthal uzasadnił decyzję tym, że w niedzielę (03.01.2020) na głównym parkingu stało 1300 pojazdów. - To był potok ludzi - mówił rzecznik i dodał, że w poniedziałek pracownicy urzędu miasta wyruszyli w teren, by stawiać zakazy parkowania.

Ponadto, zamknięte są stoki i parkingi w Winterberg. Zakaz wstępu ma zniechęcić turystów do masowych zjazdów narciarskich i saneczkowych, jak to miało miejsce w weekend. Według przedstawiciela władz miasta, dziś przed południem sytuacja była spokojna.

Szczepionka od Moderny. "Nasze lodówki już gotowe"

Hesja też planuje zakazy wstępu

Burmistrz Willingen dodał, że jedną z przyczyn tak masowego napływu turystów jest zamknięcie stoków i parkingów w pobliskim Winterberg (Nadrenia Północna-Westfalia). Tysiące rozczarowanych ludzi przemieściły się więc do niewielkiego Willingen. Władze miast podkreślają, że problemem jest nie tylko brak miejsc do parkowania oraz toalet, ale też niemożność zapewnienia ochrony przed zakażeniem. Oprócz Willingen, oblężenie przeżyły inne miejscowości turystyczne w Hesji, między innymi wokół szczytu Großer Feldberg w górach Taunus.

Góry Harzu nie dają rady

Policja i służby porządkowe wystawiały mandaty za liczne przypadki nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, takich jak nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowanie dystansu społecznego. Co prawda już w sobotę 2 stycznia wydano ostrzeżenie, żeby nie wybierać się na sanki, ale ludzie go nie posłuchali i także w niedzielę wybrali się na trasy.

Apele i ostrzeżenia okazały się mało skuteczne

Brak odstępu i maseczek: policja przerwała nabożeństwo

Ryzyko zarażenia się koronawirusem nie zniechęciło wiernych w Herford w Nadrenii Północnej-Westfalii do wzięcia udziału w nabożeństwie. Policja była zmuszona je przerwać, ponieważ ponad 100 osób należących do jednego z wolnych Kościołów nie przestrzegało obowiązku noszenia maseczek ochronnych i utrzymywania zalecanego dystansu społecznego. Poza tym wierni śpiewali podczas mszy, co obecnie jest zabronione. Policja wystawiła 111 mandatów za niestosowanie się do przepisów obowiązujących podczas lockdownu.