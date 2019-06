Niemieccy pracodawcy zadowoleni z imigrantów

Średni niemiecki biznes chwali sobie zatrudnianie imigrantów. Wynika to z ankiety przeprowadzonej wśród szefów 93 firm.

Słaby niemiecki największą bolączką

Prawie połowa ankietowanych za największy problem uważa słabą znajomość niemieckiego wśród uchodźców. Ich niedostateczne kwalifikacje to trudność dla ośmiu pracodawców. Co szósty z pytanych widzi niejasności w niemieckich przepisach. Przedstawiciele biznesu domagają się kursów językowych i większej stabilności przepisów dla firm zatrudniających imigrantów.

Obejrzyj: Zajrzeli do podejrzanego auta. O odkryciu musieli napisać

30 procent imigrantów pracuje

Teraz pracę, od której odprowadzane są świadczenia socjalne, wykonuje 304 tys. uchodźców, a 71 tys. jest zatrudnionych w niewielkim wymiarze czasu. Szef BA podkreśla, że oznacza to integrację 30 procent imigrantów na niemieckim rynku pracy. Oprócz tego 28 tys. imigrantów przechodzi kształcenie.

Trudniejsza integracja kobiet

456 tys. imigrantów poszukuje pracy, a liczba zameldowanych jako bezrobotni wynosi 196 tys. – To, co się nie udaje, to integracja kobiet – poinformował Scheele. Dodał, że integracja uchodźców nie odbyła się kosztem tych osób, które już wcześniej były zarejestrowane w urzędach jako bezrobotne.