Niemiecka armia chce zatrudniać Polaków. Nie trzeba będzie nawet zakładać munduru

Bundeswehra chce się rozwijać, ale brakuje jej ludzi - nie tylko tych w mundurach. Chce się otworzyć na pracowników z innych krajów Unii, przede wszystkim na Polaków. Pomysł popiera były szef MON i MSZ Radosław Sikorski. Sprawdziliśmy, ile można zarobić.

Niemieckie media informują, że Bundeswehra liczy przede wszystkim na wykwalifikowanych specjalistów - lekarzy czy informatyków. Żołnierzy armia, póki co, za granicą szukać nie może - lokalne prawo zabrania służby w mundurze tym, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa.

Armia niemiecka planuje zwiększyć swoją liczebność do 203 tys. żołnierzy w ciągu siedmiu lat. Obecnie w Bundeswehrze służy około 186 tys. osób. - Musimy spoglądać we wszystkie strony, bo z wykwalifikowanym personelem rzeczywiście mamy problem - przyznał gen. Zorn w wywiadzie dla niemieckich mediów.

Lekarz może, w zależności od doświadczenia i sytuacji rodzinnej, zarobić od 5,5 do 8 tys. euro miesięcznie brutto (23-34 tys. zł). Ten, kto chce być inżynierem lub specjalistą ds. technicznych w armii będzie nieraz musiał przejść zaawansowany kurs, który może potrwać kilkanaście miesięcy. Jednak już podczas tego kursu Bundeswehra płaci ok. 3 tys. euro miesięcznie (ok. 13 tys. zł). A po takim szkoleniu można zarobić 4,5 tys. euro brutto, czyli niemal 20 tys. zł.