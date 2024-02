Niepokojące wyniki kontroli UOKiK. 220 modeli zabawek groźnych dla zdrowia

Urząd radzi też konsumentom, by upewniali się, że zabawka jest bezpieczna i dobierali ją odpowiednio do wieku malucha. Lalki, maskotki czy gryzaki dla najmłodszych nie mogą zawierać małych części. Powinniśmy je dokładnie obejrzeć i zweryfikować solidność szwów. Należy również sprawdzić, czy nie ma ostrych krawędzi, sztywnych lub wystających elementów. Pamiętajmy także, by nie kupować nieoznakowanych zabawek. "Upewnij się, że zabawka ma znak CE – to deklaracja producenta, że produkt spełnia odpowiednie wymagania unijne; możesz wtedy domniemywać, że będzie bezpieczny" - stwierdził UOKiK.