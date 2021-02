Nieruchomości. Duże rozbieżności miedzy oczekiwaniami o finalnymi cenami

W końcówce roku za mieszkania z drugiej ręki na siedmiu największych rynkach trzeba było w czwartym kwartale płacić o 1,8 proc. mniej niż w trzecim. Jest to co prawda pojedynczy taki odczyt, ale bez wątpienia jest on po myśli kupujących. Co ciekawe na 16 rynków, które NBP bada, w siedmiu zanotowano spadki, a w dziewięciu w 2020 roku mieszkania zdrożały o niespełna 6 proc. wzrosty indeksu badającego zmiany cen pomiędzy kwartałami czwartym i trzecim.