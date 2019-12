Niewygodne toalety, by pracownik nie marnował czasu

Toalety pochylone pod takim kątem, by było na tyle niewygodnie, że pracownik nie będzie marnował czasu, bo nie wysiedzi dłużej niż kilka minut. To nie jakieś widzimisię, a poważna sprawa - projekt trafił właśnie do brytyjskiego urzędu patentowego.

Znaleźli sposób na przesiadywanie pracowników w toaletach (StandardToilet)

Projekt toalet pochylonych pod kątem 13 stopni został właśnie złożony w brytyjskim urzędzie patentowym. Wynalazca twierdzi, że będą tak niewygodne, by nie dało się na nich siedzieć dłużej niż kilka minut - podaje "Wyborcza", powołując się na BBC. Autorem projektu jest Mahabir Gill, założyciel firmy StandardToilet.

- Pomysł wziął się z osobistego doświadczenia. Na autostradzie musiałem zrobić postój. Do toalety była olbrzymia kolejka. Zacząłem się zastanawiać, co ludzie tam robią i dlaczego wchodzą i wychodzą z telefonami w ręku - powiedział w rozmowie z BBC wynalazca.

Prototyp już powstał, a twórca przetestował go osobiście. Podkreślił, że długo szukał odpowiedniego kąta nachylenia - przy 11 stopniach było za wygodnie, dało się wysiedzieć nawet 15 minut. Dlatego zdecydował się na 13 stopni, pod tym kątem wysiedzieć można maksymalnie 5 do 7 minut, dłużej się nie da.

"Nasze rozwiązanie pozwoli przemysłowi zaoszczędzić miliardy zmarnowanych godzin" - reklamuje się firma na swojej stronie. Mahabir Gill wyliczył, że straty brytyjskich firm wynikające z płacenia pracownikom za przeglądanie Facebooka w toalecie sięgają miliardów funtów.

Choć patent to zaledwie pierwszy krok, w brytyjskich mediach społecznościowych wybuchła awantura. - To doskonały przykład tego, jaką pogardę ma współczesny kapitalizm do pracownika i w ogóle do istoty ludzkiej - głosi jeden z wpisów na Twitterze. Inni szukają wyjścia z problemu, jeśli toalety się upowszechnią. Niektórzy proponują siadać na nich tyłem, inni proponują opatentować specjalną poduszkę, która wypełniłaby kontrowersyjną przestrzeń i przywróciła wygodę.

Co najdziwniejsze, projekt popiera British Toilet Association, działająca od 1999 r. w Wielkiej Brytanii organizacja walcząca o lepsze standardy publicznych toalet. - Są takie miejsca, gdzie wprowadzenie limitu czasu przebywania byłoby użyteczne - komentuje dla BBC jej szef Raymond Martin.