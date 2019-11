Rewolucja w L4. Od 2020 roku zasiłek chorobowy po 90 dniach pracy. Jest projekt ustawy

Chory dzisiaj może od razu pójść na zasiłek chorobowy, a po zmianach – dopiero po 90 dniach przepracowanych u danego pracodawcy. Według nieoficjalnych informacji jest już gotowy projekt ustawy zmieniający zasady przyznawania L4 i wejść on w życie w przyszłym roku.

O co chodzi? Rządzący chcą wprowadzić przepisy, które pozbawią nowych pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) zasiłku chorobowego, jeżeli nie przepracują oni 90 dni u nowego pracodawcy. W przypadku samozatrudnionych czas ten wydłuża się do 180 dni. Jeżeli przed ich upływem pracownik się rozchoruje, to nie otrzyma żadnych pieniędzy z tytułu "chorobowego".