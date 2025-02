Dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Ministra zabiera głos

Wprowadzenie dwóch dodatkowych dni wolnych dla krwiodawców budzi mieszane uczucia wśród pracodawców. Jak informuje portal, posłowie wskazują, że część pracowników wykorzystuje te dni do tworzenia długich weekendów, co dezorganizuje pracę firm. Zdarza się, że kilku pracowników jednocześnie decyduje się na oddanie krwi, co prowadzi do braków kadrowych.