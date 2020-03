Niezadowolony z zakupów w dyskoncie? Biedronka zaprasza do kontaktu Rzecznikiem Klienta.

Klienci, którzy z jakiegokolwiek powodu nie sa zadowoleni z zakupów w Biedronce, mogą poskarżyć się Rzecznikowi Klienta. To nie żart – największa działająca w Polsce sieć handlowa postanowiła utworzyć takie właśnie stanowisko.

Magdalena Koralewska od ponad 20 lat związana jest z firmą. Jak informuje Biedronka, "jest dostępna dla wszystkich klientów sieci Biedronka w Polsce jako najwyższa instancja, do której mogą zgłosić się ze swoimi zapytaniami lub sugestiami po wyczerpaniu kontaktu z kierownikiem sklepu i Biurem Obsługi Klienta sieci Biedronka, funkcjonującym od 2008 roku. Magdalena Koralewska zdobywała doświadczenie zawodowe pracując m.in. w departamencie HR, co pozwoliło jej na dogłębne poznanie zasad funkcjonowania sieci Biedronka, jej struktur oraz kluczowych kontaktów w firmie".

- Mogę zagwarantować pełną otwartość na dialog i dogłębną analizę każdej sprawy, która do mnie trafi. Moje stanowisko jest niezależne od struktur Biedronki, ale chcę by efektem mojej pracy były również strukturalne zmiany w Biedronce. Dzięki temu nawet pojedyncze głosy będą realnie przyczyniać się do jeszcze wyższych standardów obsługi w całej sieci – deklaruje nowa Rzecznik.