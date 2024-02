Nieznana ulga na dzieci. Ekspertka radzi małżonkom i rodzicom

Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie podatków za 2023 r. Czy warto zrobić to szybciej? - To zależy od tego, czy mamy prawo do zwrotu - powiedziała w programie "Newsroom" WP Małgorzata Samborska, ekspert podatkowy z Grant Thornton. - Jeśli tak, warto zrobić to szybko. Musimy pamiętać, że skarbówka ma 45 dni na zwrot. Im szybciej złożymy nasze zeznanie, tym szybciej ten termin zaczyna biec. Jest też tak zasada, że jeśli nasza sytuacja fiskalna jest prosta, mamy jeden dochód u jednego pracodawcy, a zwrot nie przekracza 5 tys. zł, to on powinien być przeprocedowany przez system automatycznie, bez udziału człowieka i powinien nastąpić dużo szybciej. W ubiegłym roku średni czas oczekiwania na zwrot wyniósł 19 dni, ale byli szczęśliwcy, którzy otrzymali pieniądze już po jednym dniu od złożenia PIT. Jeśli nie mamy zwrotu, a wręcz czeka nas dopłata podatku, to czy my rozliczymy się teraz, czy na ostatnią chwilę, nie będzie miało większego znaczenia. Nadpłata podatku może wynikać z różnych sytuacji. Może zdarzyć się, że nie wypełniliśmy wszystkich deklaracji w formularzu PIT-2, a mamy np. prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, albo chcemy rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Jest ulga na wychowywanie większej liczy dzieci, przy której to czwarte dziecko jest przepustką do skorzystania z ulgi. Jeśli ono urodziło się w grudniu, to mamy prawo do ulgi na cały rok. Jeśli w ostatnim dniu roku zawarliśmy związek małżeński, możemy skorzystać ze wspólnego rozliczenia - radzi ekspertka.

